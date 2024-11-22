MPF｜「特朗普效應」拖累中港股票　料強積金月初至今人均蝕1500港元

強積金研究機構積金評級表示，截至11月19日的11月份，強積金(MPF)回報下跌約0.38%，但今年迄今仍保持強勁正增長，上升約9.15%。以港元計算，估算11月份迄今投資虧損約71億港元，即475萬名強積金成員平均虧損約1,500港元，這使得年初至今投資收益減少至約1,040億港元，或每位成員平均累計收益約2.19萬港元。

積金評級指，強積金11月份的投資回報或受到美國總統選舉結果影響，儘管特朗普獲勝對美國市場反應積極，因此有了「特朗普效應」的綽號，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂，為其他市場帶來了陰影，尤其是香港、中國及歐洲市場。

個別股票基金表現方面，美國股票基金是本月迄今為止表現最好的基金類別，上漲3.93%，其次是環球股票基金(升1.95%)和DIS核心累積基金(1.20%)。強積金(MPF)11月份的下跌主要是受中港股票基金以至歐洲股票基金影響，中港股票基金是本月迄今表現第二差的資產類別，回報率約負2.82%，僅次於其他股票基金負3.71%。

惟以今年而言，中港股票基金至今仍是第四佳的資產類別，回報率約為14.63%。而第一是美國股票基金，其次為日本股票基金，回報率分別為16.2%及22.67%。

由於預計11月份會出現單月虧損，積金評級預計強積金(MPF)總資產將下跌至約1.287萬億元，但仍為強積金推出以來的第三高水平。而成員平均賬戶結餘預計將下跌至約270,700元，較10月份減少約900元，但由今年初至今仍增加約30,800元。