世冠盃｜哥斯達黎加球會威脅要告國際足協　要求給予參賽資格

明年舉行的首屆擴展至32隊後的世界冠軍球會盃，繼續爭議不斷。哥斯達黎加球會阿拉祖蘭斯威脅，如果國際足協（FIFA）不給予他們參賽席位，將會告上法庭。
哥斯達黎加的阿拉祖蘭斯在當地贏過30次聯賽冠軍，他們指出，根據FIFA的規則同一擁有人的球會不能同時參與比賽。他們指出，墨西哥的帕丘卡與利昂同屬於墨西哥帕丘卡集團的同一擁有人。因此他們在聲明指，他們的要求是基於賽會的規則，指他們提出的要求只是按FIFA自己設下的指引。阿拉祖蘭斯的發言人又表示，他們已在西班牙聘請律師樓，並獲得所有的資料。
FIFA就未有回應事件，不過阿拉祖蘭斯雖然是中美洲地區的排名最高球會，但是在中北美洲及加勒比海足協轄下只排名40。而中北美洲在世冠盃中有4個席位，目前由美職聯的西雅圖海灣者，以及3支墨西哥球會蒙特雷、利昂及帕丘卡取得，至於因為比賽在美國舉行，國際邁亞密在贏得今年美職聯的常規賽冠軍而取得席位。不過也有批評，邁亞密的席位是國際足協為美斯（Lionel Messi）而安排，因為FIFA沒有選擇美職季後賽的總冠軍，而是直接由常規賽代表。賽事在下月5日在邁亞密舉行抽籤。
報道又指，在墨西哥除了利昂及帕丘卡外，還有兩個集團擁有多於一個球會，而墨西哥超聯也在去年發出要求，禁止擁有多於一支球會，但給予4年的寬限期。