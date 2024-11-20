中國隊在世界盃外圍賽，經歷作客慘吞日本7蛋後，在廈門主場又以1:3再輸多次，兩循環輸足10球。然而內地球迷的行為，連日本隊主帥森保一也看不過眼。根據網上片段，廈門白鷕體育場內的中國球迷，於播放日本國歌《君之代》時發出嘘聲，同時也在比賽期間對日本隊門將鈴木彩艷照射激光滋擾，以及有人走入球場挑釁對手。另外也有影片，在賽前有球迷包圍身穿日本球衣球迷，並由警察強行要求脫衣。日本主帥森保一批評中國球迷嘘國歌欠缺尊重外，也指用激光射球員是影響球員健康。 基於近期國內發生過針對日本人的襲擊事件，日方已提醒前往中國觀戰的日本球迷要謹慎。然而據報在賽前，有大批中國隊球迷包圍一名身穿日本球衣的球迷，斥其為「漢奸」，在場警員為平息眾怒，強行脫下該男子球衣，並迅速把他帶走。有網民稱該男子是中國人，也有人拍影片顯示前一晚曾遇到對方及同伴，懷疑真的是日本球迷。在日本的華文媒體就指，在中國國內穿着日本球衣並不屬於違法行為，然而擾亂公眾秩序可以被處以行政拘留的處分。報道稱今次事件穿上日本球迷雖然不算違反，但認為他屬於影響公眾秩序，故也有被行政拘留的可能性。

森保一：希望球迷可以互相尊重 日本傳媒在周二（19日）就報道，中國球迷準備了數千件紅色的打氣T裇給予入場的球迷。而今場日本預計只得約6,000名球迷，而廈門的球場可容納6萬人，因此估計中國球迷人數會是日本的十倍。在比賽展開前，球場內的中國球迷於播放日本國歌《君之代》期間，發出巨大的噓聲。另外在比賽進行期間，有中國球迷穿上寫有字的襯衫以及在身上寫字下闖入球場，又走到日本球員面前挑釁，雖然及後有保安將涉事人員帶走。在上半場的時候，又有球迷更用激光筆射向場內的日本隊門將鈴木彩艷。 在賽後，日本主帥森保一被問題連串中國球迷的行為。森保表示：「我們尊重球迷激烈的打氣方式，球員在遵守規則下公平競技，希望球迷可以互相尊重。在播放國歌時，停止發出嘘聲。」對於鈴木彩艷一事，他更指：「在其他比賽的經驗，眼睛被強光照射，會影響健康。在考慮到球員的健康問題，請注意不要作出過火的打氣行為。」

日本前國腳質疑劃細球場 有關的行為甚至連南韓的體育媒體也覺得失禮。南韓的體育媒體「Xsports」報道，以「失禮」形容中國球迷嘘國歌，又指中國隊不單是在比賽場上輸給了日本，在禮儀上也被完全擊倒。報道指出，中國球迷不單只在賽前嘘日本國歌，更是有人跑入球場，也有人用激光照射對手門將，甚至指中國球員試圖用兇猛的攔截阻擋日本的進攻，然而最終也是徒勞。 另外日本隊的主將久保建英在賽後接受前日本國腳佐藤壽人的訪問時指，球場比較狹窄。佐藤之後指，他賽前已收到報告指球場可能被劃細，而從場地的痕跡也是看到原來的邊線被收窄的跡象。

日本球迷批中國球迷文化低 對於中國球迷的行為，在日本社交媒體亦引起廣泛熱議。對於中國球迷嘘國歌的問題，有人指認為中國球迷是有此計劃，也有人批評這是最惡劣的行為，又指這顯示出文化水平的低下。而事實上，在首循環於日本琦玉2002球場舉行時，日本球迷並沒有嘘中國國歌的行為，也沒有針對中國球員的挑釁或其他影響對手的行徑。 另外，根據國際足協（FIFA）及亞洲足協（AFC）的紀律章程，球迷噓國歌、球迷擅闖入球場，以及使用激光照射對手球員都屬於違規行為，過去都有多次的案例被罰款。當中包括香港隊球迷在大球場嘘國歌的事件，香港足總被罰款3萬瑞士法郎，而早前愛爾蘭對英格蘭的歐國聯，兩隊球迷互嘘對方國歌也同遭處分。