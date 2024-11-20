世界盃外圍賽｜日本作客再贏中國　沙特澳洲齊失分累國足墊底（更新）

世界盃亞洲區的外圍賽第3圈分組賽，中國國家隊在廈門的白鷺體育場迎戰日本。日本隊在上半場末段攻入兩球下，最終以3:1擊敗中國隊。而同組的另外兩場比賽，沙特阿拉伯就爆冷作客0:2不敵印尼，巴林亦在主場在2分鐘內連入兩球一度反先，最終賽和澳洲2:2，在6輪之後中國繼續因為得失球差在分組墊底。

日本下仗贏波提早出線 【更新】同組的另外兩場賽事，沙特阿拉伯作客雅加達被印尼的法甸南（Marselino Ferdinan）上下半場各入一球，以0:2落敗。至於澳洲方面，球隊在上半場不夠1分鐘已憑恩治（Kusini Yengi）取得入球領先，但是下半場75分鐘被對手鴨都查巴（Mahdi Abduljabbar）連續笠入兩球，一度反先2:1，澳洲在補時的6分鐘再由恩治追平，兩隊最終2:2打成平手。 在完成6輪賽事之後，日本以16分一支獨秀，與次席的澳洲拉開9分的距離，下一輪明年3月主場對巴林，贏波已經可以提前取得2026年的世界盃資格。而澳洲以7分排第2，其餘4隊印尼、沙特阿拉伯、巴林及中國同得6分，當中中國隊因為得失球最差排末席。

上一循環大勝一仗，日本今場收起了三笘薰及堂安律等主力，不過仍有久保建英以及利物浦中場的遠藤航壓陣。面對以大量人力防守的國足，日本到38分鐘才打開紀錄，小川航基接應角球，在禁區內搶點頂贏兩個中國球員，為日本打開紀錄。在補時5分鐘，日本隊再有一次的角球機會，今次輪到後衛的板倉滉接應隊友二傳，遠柱無人看管頂入，半場日本2:0領先。 換邊後中國隊有追近的機會，林良銘把握對手防線未能解圍，在48分鐘為中國追成1:2。但是日本隊在54分鐘，小川航基再建一功又為客隊拉開比數。日本隊之後換入三笘薰、鎌田大地等球員上陣，然而面對着刻意防守的國足，日本再沒有增添比數，最終日本作客贏3:1。