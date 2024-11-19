世界盃外圍賽｜阿根廷主帥史卡朗尼認有「美斯例」　要其他球員爭取球會上陣時間

阿根廷在世界盃南美洲區外圍賽，在當地時間的周二（19日）會迎戰秘魯。阿根廷主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會表明，他要求球員在之後要在球會取得上場才有徵召的機會，但只有美斯（Lionel Messi）一人是「特例」。
上星期的外圍賽不敵巴拉圭，是史卡朗尼上任後的第2場外圍賽敗仗，不過阿根廷在南美洲區外圍賽仍然在榜首領先。將回到主場對秘魯，史卡朗尼談及對往後陣容的要求：「我要他們有比賽。這6場（外圍賽）緊隨在美洲國家盃之後，而且時間很密。我們的選擇只能從為我們贏得獎盃的基礎繼續，沒太多機會去挑選其他球員。不過現在，我們需要他們更多比賽，我們之後將以足球的水平去決定每個人選，就如我們過去所做一樣，除了是近期。」
史卡朗尼：好難要美斯冇傷冇病
不過他指，美斯是有「特權」：「在里奧（美斯）的例子，這是特別的例子。他經常會上陣，就算他需要休假，但我們沒有多想，最重要是他們的持續性。里奧今年是打了很多比賽，而他很多時候都可以候命，當中還參加了美洲國家盃。要他100%沒有傷痛是很困難的，我認為這很正常。他有傷，但基本上他與我們一起時都一直很好。」
美斯在國際邁亞密於美職聯季後賽出局就沒有球會賽事，對上一場是11月9日的首圈季後賽第3戰。他今年僅為邁亞密上陣24場，期間多次因傷缺陣，但仍然為球隊攻入21球及11次助攻。同時他又有為阿根廷國家隊上陣，在今屆外圍賽也取得6個入球及2次助攻。