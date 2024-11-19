世界盃外圍賽｜阿根廷主帥史卡朗尼認有「美斯例」　要其他球員爭取球會上陣時間

阿根廷在世界盃南美洲區外圍賽，在當地時間的周二（19日）會迎戰秘魯。阿根廷主帥的史卡朗尼（Lionel Scaloni）在賽前記者會表明，他要求球員在之後要在球會取得上場才有徵召的機會，但只有美斯（Lionel Messi）一人是「特例」。

上星期的外圍賽不敵巴拉圭，是史卡朗尼上任後的第2場外圍賽敗仗，不過阿根廷在南美洲區外圍賽仍然在榜首領先。將回到主場對秘魯，史卡朗尼談及對往後陣容的要求：「我要他們有比賽。這6場（外圍賽）緊隨在美洲國家盃之後，而且時間很密。我們的選擇只能從為我們贏得獎盃的基礎繼續，沒太多機會去挑選其他球員。不過現在，我們需要他們更多比賽，我們之後將以足球的水平去決定每個人選，就如我們過去所做一樣，除了是近期。」