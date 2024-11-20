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體育
2024-11-20 12:07:16

世界盃外圍賽｜阿根廷美斯助攻險勝秘魯　巴西主場迫和烏拉圭

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美斯助攻拿達路馬天尼斯，為阿根廷1:0小勝秘魯。(路透社)

美斯助攻拿達路馬天尼斯，為阿根廷1:0小勝秘魯。(路透社)

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世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷有美斯（Lionel Messi）交出助攻，由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）為球隊攻破秘魯大門，令球隊主場以1:0擊敗對手，在榜首繼續領先。至於「足球王國」的巴西，主場僅迫和烏拉圭1:1，目前仍排第5。

上仗作客不敵巴拉圭失分，但阿根廷在外圍賽榜首位置仍然穩固。今次主場迎戰榜尾的秘魯，這支爭取衞冕的冠軍球隊多次攻門都是無功而還，當中包括祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的射門中柱彈出，半場雙方互無紀錄。直到55分鐘，阿根廷有美斯在左路禁區K角位傳中，拿達路馬天尼斯車身抽入，為球隊打開紀錄，同時也是他在國家隊的第32個入球，令他與已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）一樣，並列阿根廷史上第5位射手。而阿根廷也僅得這一個入球，以1:0擊敗秘魯。

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阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社) 阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社) 阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社) 阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社) 阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社) 阿根廷主場1:0贏秘魯。(路透社)

同樣主場出擊的巴西，在面對另一支南美勁旅的烏拉圭，在換邊10分鐘就失守，被效力皇家馬德里的費達歷高華維迪（Federico Valverde）先攻破大門。不過巴西在7分鐘後由謝臣山度士（Gerson Santos da Silva）為球隊追平，巴西以此1:1與烏拉圭打成平手。烏拉圭在12場後以20分排次席，落後阿根廷5分，而巴西得18分排第5，由於今屆賽事南美洲有6個直接晉級席位，第7位將出戰跨區附加賽，巴西目前與附加賽席位的玻利維亞有5分差距，出線形勢仍然穩固。

巴西主場1:1迫和烏拉圭。(路透社) 巴西主場1:1迫和烏拉圭。(路透社) 巴西主場1:1迫和烏拉圭。(路透社) 巴西主場1:1迫和烏拉圭。(路透社) 巴西主場1:1迫和烏拉圭。(路透社)

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