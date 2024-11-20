世界盃外圍賽｜阿根廷美斯助攻險勝秘魯　巴西主場迫和烏拉圭

世界盃南美洲區外圍賽，阿根廷有美斯（Lionel Messi）交出助攻，由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）為球隊攻破秘魯大門，令球隊主場以1:0擊敗對手，在榜首繼續領先。至於「足球王國」的巴西，主場僅迫和烏拉圭1:1，目前仍排第5。

上仗作客不敵巴拉圭失分，但阿根廷在外圍賽榜首位置仍然穩固。今次主場迎戰榜尾的秘魯，這支爭取衞冕的冠軍球隊多次攻門都是無功而還，當中包括祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）的射門中柱彈出，半場雙方互無紀錄。直到55分鐘，阿根廷有美斯在左路禁區K角位傳中，拿達路馬天尼斯車身抽入，為球隊打開紀錄，同時也是他在國家隊的第32個入球，令他與已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）一樣，並列阿根廷史上第5位射手。而阿根廷也僅得這一個入球，以1:0擊敗秘魯。