意甲的熱拿亞宣布，由前阿仙奴的中場韋拉（Patrick Vieira）接掌球隊的新帥位。這位前法國國腳，將再次與意大利射手的巴洛迪利（Mario Balotelli）相逢，他們過去曾在法甲的尼斯共事，但事後「巴神」指因為在戰術上與韋拉不咬弦，是他離隊的原因之一。韋拉掌舵的首場聯賽，會是熱拿亞對卡利亞里（HOY TV應用程式周日晚7時30分直播）。
熱拿亞在周二（19日）才宣布前意大利射手的基拿甸奴（Alberto Gilardino）離任，隨即已宣布由韋拉接手新主帥的工作。48歲的韋拉在今年夏天才離開法甲的史特拉斯堡。他在2011年退役後，2016年在美職聯的紐約城出任主帥，之後回歸歐洲球壇擔任尼斯的主帥，至2020年12月因為戰績欠佳被辭退。
本周意甲免費直播
熱拿亞上月才獲得前意大利國腳的巴洛迪利加盟，這位被視為「麻煩友」的意大利射手是應前意大利國家隊隊友的基拿甸奴邀請加盟。而韋拉與巴洛迪利多次共事，在韋拉球員時期二人曾同在國際米蘭及曼城效力，到2018至19賽季，韋拉擔任尼斯主帥。巴神在尼斯效力3季後，表示因為在戰術上與韋拉的分歧，令他在2019年初與尼斯解約，並轉投馬賽。不過韋拉的執教生涯成績也不見得好，他在2021年執教英超的水晶宮，成績最佳是帶領球隊晉身足總盃四強，之後就因為球隊12場不勝而被辭退，去年轉到史特拉斯堡，不過之後在季初與史特拉斯堡解約。
另外HOY TV早前宣布將會免費直播多場意甲聯賽，當中包括熱拿亞主場對卡利亞里，將是韋拉的首度領軍。而本周其他直播包括周末（23日）的大戰，AC米蘭對祖雲達斯。