歐國聯｜球壇最勵志！魚腩聖馬力諾升班

歐國聯除了球迷關注列強表現外，剛爆出球壇史上其中一次最勵志事件。世界排名包尾排210位，被喻為「世上最差國家隊」的歐洲小國聖馬力諾，作客3比1反勝列支敦士登，寫下了該國首次單場入3球歷史之餘，更正式拿下D1組首名，得以在下屆歐國聯升上C級，完成不可能的任務！
聖馬力諾今場對手是世界排名200位的列支敦士登，亦即是在上月友賽曾將港足打敗的歐洲郵票小國；而聖馬力諾曾被喻為足球「大魚腩」，人口只得約3萬人、被意大利包圍的「國中國」小國。
聖馬力諾今戰半場落後一球，但在換邊後憑拿沙利(Lorenzo Lazzari)、尼高拿蘭尼(Nicola Nanni)及高連路斯(Enrico Golinucci)各建一功，反勝3比1；兩循環雙殺對方，得以4戰7分排在D1組首名，1分壓過直布羅陀，列支敦士登則僅得2分排在3隊中末席。
翻查資料，聖軍在首循環贏列支敦士登的勝仗，是該國近廿年來踢了140場以來的首勝，也是該國隊史的首場正式賽事勝仗：之前該隊唯一勝仗亦是04年打敗列支敦士登，但當年只是友賽，如今在正式賽事雙殺對手，更首度單場入3球，令人嘖嘖稱奇。
聖馬力諾入球功臣為大學生
根據資料，今場入波的3位功臣中，拿沙利與高連路斯均是在本土球會効力的業餘球員；其中21歲的拿沙利仍是大學生，33歲的高連路斯正職是銷售經理，而射入反先12碼的24歲前鋒尼高拿蘭尼則是國家隊中少有的職業球員，在意丙球會托利斯(Torres)落班。