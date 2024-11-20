歐國聯｜球壇最勵志！魚腩聖馬力諾升班

歐國聯除了球迷關注列強表現外，剛爆出球壇史上其中一次最勵志事件。世界排名包尾排210位，被喻為「世上最差國家隊」的歐洲小國聖馬力諾，作客3比1反勝列支敦士登，寫下了該國首次單場入3球歷史之餘，更正式拿下D1組首名，得以在下屆歐國聯升上C級，完成不可能的任務！

聖馬力諾今場對手是世界排名200位的列支敦士登，亦即是在上月友賽曾將港足打敗的歐洲郵票小國；而聖馬力諾曾被喻為足球「大魚腩」，人口只得約3萬人、被意大利包圍的「國中國」小國。