歐國聯｜英格蘭5蛋大勝愛爾蘭重返頂級聯賽　法國挫意大利報一敗之辱

歐洲國家聯賽，英格蘭在B級聯賽的最後一仗，主場以5:0大破愛爾蘭，當中4位球員今場取得個人首個國際賽入球，作為歡送暫代領隊卡斯利（Lee Carsley）。至於A級聯賽的法國，作客以3:1擊敗意大利，一報首循環一敗之辱，並取代對方成為小組首名出線。 面對多位主力因傷退隊，英格蘭在這兩場的歐國聯起用不少國家隊經驗淺的球員。在主場對愛爾蘭，雙方半場未有取得入球。然而下半場6分鐘，愛爾蘭就有史卡利斯（Liam Scales）禁區內侵犯祖迪比寧咸（Jude Bellingham），令英軍搏得12碼，同時史卡利斯領第2面黃牌被逐，哈利卡尼（Harry Kane）操刀為球隊打開紀錄。

僅僅3分鐘後，英格蘭由安東尼哥頓（Anthony Gordon）在遠柱把握機會，取得個人首個英格蘭國家隊的入球，將比分拉開。2分鐘後干拿加歷查（Conor Gallagher）也取得他首個國際賽入球，令英軍在5分鐘內拉開至3:0。到76分鐘，韋爾咸的查洛保雲（Jarrod Bowen）也交出個人首個大國腳的入球後，加上3分鐘後英格蘭再有哈活比里斯（Taylor Harwood-Bellis）建功，令英軍主場大勝5球。英格蘭贏波，在B級聯賽的第2組以首名，來屆直接返回A級聯賽。同時暫代領隊卡斯利也完成他的工作，並由杜曹（Thomas Tuchel）在明年起接掌英軍。 法國拉比奧特梅開二度 至於在A級聯賽，法國作客2分鐘就由拉比奧特（Adrien Rabiot）接應角球，頭槌先開紀錄。33分鐘盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）的罰球中楣，反彈意大利門將的古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario），令法國領先至2:0。安達亞甘比亞素（Andrea Cambiaso）雖然在2分鐘後為主場的意大利追回一球，半場意大利仍落後1:2。換邊後拉比奧特在65分鐘又接應罰球頂入，令法國以3:1擊敗意大利。法國贏波後，追至與意大利同分，法國以1個得失球差力壓意大利成為小組首名，意大利就以次名晉級八強。

挪威5:0大勝哈薩克 同樣晉身A級聯賽的還有挪威，在艾寧夏蘭特（Erling Haaland）大演帽子戲法，挪威在最後一仗以5:0主場擊敗哈薩克，這也是夏蘭特在今屆6場的第7個入球。挪威在分組以13分，力壓次席的奧地利，取得來屆的A級聯賽資格，而奧地利要靠附加賽爭取晉級。