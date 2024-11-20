歐國聯｜西班牙主帥豪言：我們贏盡一切

今夏歐國盟主西班牙，在今屆整個歐國聯賽事保持上佳戰意，在分組賽煞科戰於篤定首名出線兼輪換陣容下，仍在特內里費主場以3比2絕殺瑞士；並以5勝1和16分，高踞A級聯賽4組之首，成為強中強。主帥迪拿富安迪賽後高興地說：「我們贏盡一切。」
迪拿富安迪賽前已揚言今場比賽，要為國內早前華倫西亞水災的傷痛者而戰，加上要力爭更高世界排名(歐國聯前排世界第11位)，面對同組包尾的瑞士，亦會高度重視。果然對比前仗作客2比1擊敗丹麥，雖然大幅輪換陣容，更有巴塞隆拿中場柏迪上半場射失12碼；但仍由耶利米賓奴、拜仁基爾入波，兩度領先又被追平。但主隊戰意不減，最後戰至93分鐘由後備出場的奧沙辛拿前鋒拜仁薩拉哥沙博到12碼，自己操刀得手，為球隊奠勝，完美謝幕分組賽。
一向喜用年輕好手的「狂牛」主帥迪拿富安迪賽後說：「我為自己是西班人及擁有在特內里費的大量球迷而驕傲。我亦對麾下一眾永不滿足的球員感到自豪，誰人被揀選落場不重要，我很高興能管理這支團隊。」他續說：「我們一定重視勝利，包括打敗出色的瑞士，分別只是現在我們贏波，贏盡一切。」西班牙目前世界排名升至第3，僅次阿根廷及法國。
歐國聯8強今晚抽籤
談及在歐國聯8強會遇到的對手，迪拿富安迪說：「這就像踢歐國盃，將會非常難打，我不在乎對手是誰，但希望領軍在最後階段於西班牙出賽就好。」歐國聯8強淘汰賽，將會在香港時間今天晚上抽籤，由小組首名對次名，決定3月兩回合賽序；兩回合勝方會打入明年6月的決賽周賽事。