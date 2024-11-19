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體育
2024-11-19 12:02:16

歐國聯｜西班牙補時建功挫瑞士　葡萄牙留力賽和克羅地亞

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薩拉戈沙補時建功，為西班牙擊敗瑞士。(路透社)

薩拉戈沙補時建功，為西班牙擊敗瑞士。(路透社)

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歐洲國家聯賽的八強產生，在克羅地亞迫和缺少了基斯坦奴朗拿度（）等主將的葡萄牙後，所有八強席位已有定案。而提早出線的上屆冠軍西班牙，就主場以3:2由薩拉戈沙（Bryan Zaragoza）主射12碼絕殺瑞士，確定後者來屆降落B級聯賽。

賽前已鎖定取得A級聯賽第4組首名的西班牙，今場給予不少新人機會。在家鄉特內里費出戰，柏迪（Pedri）在32分鐘的12碼被對手門將擋出，不過耶利米賓奴（Yeremy Pino）補中，令西班牙半場還是取得領先。不過瑞士在62分鐘瑞士由祖爾蒙迪路（Joel Monteiro）追平。西班牙之後有拜恩基爾（Bryan Gil）在68分鐘建功而再領先，可是「狂牛兵團」85分鐘輸掉一個12碼，由安達薛基利（Andi Zeqiri）操刀，令瑞士又再扳平。只是補時階段瑞士也輸一個12碼，西班牙由薩拉戈沙操刀，令球隊以3:2贏波完場。

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安迪薛基利的12碼一度為瑞士追平。(路透社) 西班牙主場3:2贏瑞士。(路透社) 西班牙主場3:2贏瑞士。(路透社) 西班牙主場3:2贏瑞士。(路透社) 西班牙主場3:2贏瑞士。(路透社)

蘇格蘭贏波蘭踢對手降級

至於在第1組，克羅地亞作客對已經取得首名的葡萄牙，葡萄牙收起了多位主力球員。不過仍然由祖奧菲歷斯（Joao Felix）為葡萄牙在33分鐘打開紀錄。克羅地亞在65分鐘，由加華度爾（Josko Gvardiol）扳平，最終雙方1:1打成平手。克羅地亞終以8分取得次名的資格，同組另一場比賽，蘇格蘭在補時入球，以2:1擊敗波蘭，波蘭僅得4分來屆要降落B級聯賽，而蘇格蘭就要打附加賽確定留級資格。

克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社) 克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社) 克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社) 克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社) 克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社) 克羅地亞1:1迫和葡萄牙。(路透社)

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