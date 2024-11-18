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體育
2024-11-18 10:22:00

法甲 ｜里昂若未能大幅改善財務狀況下季降乙組 冬季轉會窗禁止簽入球員

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拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）是里昂陣中名氣最大球員。（資料圖片）

拿卡錫迪（Alexandre Lacazette）是里昂陣中名氣最大球員。（資料圖片）

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法國職業足球財務監管機構DNCG（Direction Nationale du Contrôle de Gestion）對里昂（Lyon）作出嚴厲處罰。這間由美國商人John Textor擁有的法甲球會，被判若今季內若未能大幅改善財務狀況，將降級至法乙，並在冬季轉會窗期間被實施買人禁令，以及工資監管。

根據報導，里昂的債務從4.58億歐元增加至5.08億歐元。據悉，John Textor剛向DNCG表示，里昂能夠出售球員，或者出售同屬於Eagle Football Group旗下的巴西球會保地花高（Botafogo）的球員，以及出售45%的英超水晶宮（Crystal Palace）股份，以平衡財務狀況。

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儘管這名美國商人聲稱對與DNCG的會面結果感到樂觀，但財務監管機構顯然並不認同其觀點。

目前情況下，若里昂的財務狀況未能大幅改善，球隊下季將被降級至法乙。里昂可能被迫在今冬轉會窗口，以低價出售包括法國U21國腳進攻中場卓基（Rayan Cherki，21歲）或比利時國腳翼鋒馬歷克科芬拿（Malick Fofana，19歲）等核心資產。

里昂今季暫列法甲第5

里昂目前在法甲聯賽中排名第五，預計將獲得歐洲席位，距離歐冠席位僅差 5 分。

原文：One Football

原文刊登於 Yahoo 體育

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