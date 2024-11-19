世盃外｜國足廈門主場殘陣迎日本

世盃外亞洲區第三圈外圍賽，今晚展開次循環賽事，其中近期錄得連勝、重燃出線希望的中國隊，將在廈門白鷺體育場迎戰C組榜首日本。首循環日本主場曾經大勝7比0，有指國足今戰只是抱着輸少當贏心態；加上鋒線主力張玉寧與拜合拉木分別因傷、停缺陣，殘陣出戰，更難擋對手強鋒進襲。(球賽編號FB4078，11月19日20:00開賽)

接連打敗印尼及巴林的國足，在C組現以5戰6分排第4，跟澳洲及沙特阿拉伯同分，只是得失球輸蝕；而日本則以5戰13分高踞榜首，拋甩澳洲等至少7分，足見實力的差距。