世盃外｜國足廈門主場殘陣迎日本

世盃外亞洲區第三圈外圍賽，今晚展開次循環賽事，其中近期錄得連勝、重燃出線希望的中國隊，將在廈門白鷺體育場迎戰C組榜首日本。首循環日本主場曾經大勝7比0，有指國足今戰只是抱着輸少當贏心態；加上鋒線主力張玉寧與拜合拉木分別因傷、停缺陣，殘陣出戰，更難擋對手強鋒進襲。(球賽編號FB4078，11月19日20:00開賽)
接連打敗印尼及巴林的國足，在C組現以5戰6分排第4，跟澳洲及沙特阿拉伯同分，只是得失球輸蝕；而日本則以5戰13分高踞榜首，拋甩澳洲等至少7分，足見實力的差距。
國足絕殺巴林士氣大增
無疑，相比首循環於日本大敗，國足近況確有起色，上仗面對巴林由被破關但獲判詐胡保不失；到之後再由張玉寧補時入波奠勝，大軍士氣進一步提升。不過國足與日本實力差距太大，尤其是主隊今場續有名將武磊因傷缺陣，近兩場都有入波的張玉寧因傷極大機會缺陣；更麻煩是同樣在前線相當活躍的拜合拉木因累積黃牌夠數，今場停賽。消息指王子銘將會被提升擔正，韋世豪亦有望由中場推上前線，但鋒力受削。
中後場方面，謝文能波監刑滿是一大好消息，可增強攔截力；而中堅蔣光太傷愈，有望與朱辰杰重組最強中堅拍檔，惟左閘李磊則已因傷退隊，球隊補選了王振澳入伍，後者會與小將胡荷韜爭逐正選，但二人質素均非頂級，要抵禦火力十足的日本，絕對不易。
日本出線在望或輪換
對手日本上仗作客以4球大炒印尼，迅即從前仗賽和澳洲中反彈；至今小組5戰勁入19球失1球。「藍武士」陣內人才濟濟，射手古橋亨梧、攻中久保建英上仗未有上陣，料今場重返正選；加上上仗後備登場表現出色的右閘菅原由勢及前鋒小川航基等，亦有望擔正，國足縱然要死守求和，只怕久守必失。相關連結：香港賽馬會網頁