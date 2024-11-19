世盃外｜眾星欠火 巴西「細」鬥烏拉圭

森巴雄師巴西，上仗世盃外被主場的委內瑞拉逼和1比1；香港時間明早返回主場鬥實力硬淨得多的烏拉圭，提防兩軍球星踢來避重就輕，今場宜博「入球」細。(球賽編號FB4065，11月20日08:45開賽)

兩隊經過世盃外11回合比賽，上仗3比2打敗哥倫比亞的烏拉圭，升上第2位，比巴西多2分；南美列強一直無視出線危機，踢來漫不經心，強如世盃盟主阿根廷，近4戰兩敗只得4分，領先優勢大減，可見一斑。

巴西攻力弱 防守卻穩固

今輪焦點巴西迎戰烏拉圭。巴西主帥杜利華祖利亞，上仗作客委內瑞拉，仍重用巴甲保地花高的伊戈捷西斯任箭頭；星級前鋒雲尼斯奧斯祖利亞，拉芬夏比洛尼及沙維奧從後支援。可惜是雲尼斯奧斯祖利亞主射12碼宴客，令球隊只能和波而回，主帥賽後大嘆「冇運」，今場返主場當然想收復前失。但始終兩軍大部分球星今戰之後，又要匆匆返回歐洲應付周末起頻密年尾賽程，未必會全力硬拚；而以巴西世盃外主場5戰只失3球，守力整體比進攻可靠得多。