德甲｜拜仁強勢穩食「奧堡」

國際賽期過後，明日起又輪到各地主要聯賽擔大旗；其中志切重奪德甲冠軍的拜仁慕尼黑，將會在香港時間明晚深夜，在德甲打頭陣迎戰弱旅奧格斯堡，以雙方實力及狀態差距，拜仁有力大勝，有買趁早！(11月23日03:30開賽)
今夏換上高柏尼(Kompany)領軍的拜仁，目標明確清晰，除了力爭在歐聯奪冠外；其實最重要是要橫掃本土賽，尤其是重奪德甲。決心足，加上超班，令他們暫時聯賽10戰錄得8勝2和不敗，領先次席的RB萊比錫5分；更以9分之差拋甩衛冕利華古遜，足見拜仁季初強勢。
球隊上仗聯賽作客以1比0小勝聖保利，各項賽事累計5連勝，該役入球英雄是中場新星穆斯亞拿(Musiala)；此子今季聯賽已入5球，與法國前鋒米高奧利斯(Michael Olise)一樣是球隊次席「士哥拿」；再配上聯賽已入11球的王牌前鋒哈利卡尼(Harry Kane)，已成德甲最強進攻鐵三角。再者，大軍陣內不少國腳戰畢國際賽後，都可以健康歸隊；今場強陣加主場出擊，更有力大勝。
對手奧格斯堡近況其實不俗，連同上輪與賀芬咸互交白卷，近3場德甲錄得1勝2和，暫以10戰12分位列聯賽榜第13位。然而整體實力始終有限，特別是客場出戰例牌走樣，今季聯賽客場4戰只得1和3負失12球，即平均每場失3球。再考慮雙方近4次交手，拜仁全勝，有3場最少淨贏2球；「奧堡」今場要偷雞，恐怕只能寄望奇蹟出現。相關連結：香港賽馬會網頁