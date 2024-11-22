英超｜新帥登場萬眾矚目 紅魔有力掃落「葉」

本輪英超不乏矚目戲碼，當中升班馬葉士域治迎戰曼聯，因客軍新帥艾摩廉(Amorim)登場首演，成為外界焦點。新帥決心助紅魔重登高峰，難得即遇上英超主場戰績最差的葉士域治，紅魔今場有力打響重建後「頭炮」。(球賽編號FB3944，11月25日00:30開賽)

挾4年內兩奪葡超冠軍，今季季初帶領士砵亭在聯賽及歐聯名列前茅，紅魔新帥艾摩廉聲名鵲起；雖然跟其教練團隊正式上任只有數天，但一眾主將包括「同聲同氣」、亦來自士砵亭的紅魔隊長般奴費南迪斯，齊聲唱好新帥；隊內傷兵數目又大減，艾摩廉大有機會「行運醫生醫病尾」。

