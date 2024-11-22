英超｜新帥登場萬眾矚目 紅魔有力掃落「葉」

本輪英超不乏矚目戲碼，當中升班馬葉士域治迎戰曼聯，因客軍新帥艾摩廉(Amorim)登場首演，成為外界焦點。新帥決心助紅魔重登高峰，難得即遇上英超主場戰績最差的葉士域治，紅魔今場有力打響重建後「頭炮」。(球賽編號FB3944，11月25日00:30開賽)
挾4年內兩奪葡超冠軍，今季季初帶領士砵亭在聯賽及歐聯名列前茅，紅魔新帥艾摩廉聲名鵲起；雖然跟其教練團隊正式上任只有數天，但一眾主將包括「同聲同氣」、亦來自士砵亭的紅魔隊長般奴費南迪斯，齊聲唱好新帥；隊內傷兵數目又大減，艾摩廉大有機會「行運醫生醫病尾」。
曼聯傷兵陸續復出
在新帥上任前，頂檔的看守領隊雲尼斯達萊，帶領曼聯在主場錄得3勝1和，所贏對手雖然不強，但賽和車路士是不俗賽果；主將般奴著火、新人翼鋒阿密特迪亞路搶鏡，防中卡斯米路「翻生」。再者，一眾原有傷兵包括美臣蒙特、高比明奴、約路及勞基梳爾已復操，大軍陣容漸復完整；雖然球隊開季聯賽作客5戰只嘗一勝，但新帥領軍重頭做起，今場遇弱，當然可以熱捧。
今季升班馬之中，葉士域治名氣最薄，但開季11戰1勝5和搶得8分；以該隊大部分球員來自英冠，季初成績合格。更厲害是小休前作客2比1擊敗熱刺，打開聯賽勝門；兩位「英冠」前鋒施莫迪斯及利安戴納愈踢愈好，迄今已包辦9個聯賽入球，佔球隊三分之二，今場又會博突擊搶分。
葉士域治主場欠威力
不過葉士域治在英超是主場成績最差球隊，5戰只得3分，入少失多；門將梅域，中堅達拉奧沙及布基斯，質素有限，打敗熱刺更會令紅魔提高警覺，返主場亦難再偷雞。相關連結：香港賽馬會網頁