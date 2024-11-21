英超｜車路士火力猛勢獵「狐狸」

逐漸回復往昔強隊水平的車路士，在小休回來的英超將會率先登場；在周六晚早場作客鬥升班馬「狐狸」李斯特城，強鋒出征遇上主隊漏水後防，客勝可熱捧。(球賽編號FB3936，11月23日20:30開賽)

「藍戰士」國際賽前主場1比1逼和阿仙奴，計近5場聯賽只嘗一勝，但仍排第3，表面看戰績似平平無奇；但其實期間只是僅負榜首利物浦，遇前列的諾定咸森林、阿仙奴，以及傳統Big Six的曼聯賽和，打敗紐卡素，賽績硬淨。新帥馬利斯卡今屆行「A、B」制，主力踢英超、副選踢盃賽，線路分明；一眾高質球員各有目標，分頭行事，相信美國班主保利暫時對將帥表現收貨。