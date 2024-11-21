英超｜車路士火力猛勢獵「狐狸」

逐漸回復往昔強隊水平的車路士，在小休回來的英超將會率先登場；在周六晚早場作客鬥升班馬「狐狸」李斯特城，強鋒出征遇上主隊漏水後防，客勝可熱捧。(球賽編號FB3936，11月23日20:30開賽)
「藍戰士」國際賽前主場1比1逼和阿仙奴，計近5場聯賽只嘗一勝，但仍排第3，表面看戰績似平平無奇；但其實期間只是僅負榜首利物浦，遇前列的諾定咸森林、阿仙奴，以及傳統Big Six的曼聯賽和，打敗紐卡素，賽績硬淨。新帥馬利斯卡今屆行「A、B」制，主力踢英超、副選踢盃賽，線路分明；一眾高質球員各有目標，分頭行事，相信美國班主保利暫時對將帥表現收貨。
尼圖彭馬積遜火力全面
陣容上，大批國腳歸隊暫「冇傷冇病」，其中上仗倫敦打吡射入靚波的葡兵柏度尼圖，在今輪國際賽首戰又有士哥，之後獲准提早回球會備戰；今場可跟休息充足的首席射手高爾彭馬，以及箭頭尼高拉斯積遜作三叉戟。雖然南美中場「雙雄」安素費南迪斯及摩西斯卡斯度，稍遲歸隊復操；但傷愈後的比利時新星羅美奧拉維亞，深得主帥重用，今場跟「倒戈」的達斯貝利賀爾隨時擔正，中場硬朗度亦足，遇上近3戰得1分失7球的「狐狸」，瓣瓣秤先。
對手李斯特城今屆重返英超，表現暫時水準以下，前線仍靠37歲的占美華迪；但此子近期卻受背傷困擾，今場仍然上陣成疑。受到主帥谷巴重用的阿根廷19歲翼鋒保拿洛迪，累計黃牌夠數，今場又要停賽，鋒力再削。
李斯特城10場英超失21球
球隊暫時11戰10分排第15位，問題主要出自防守，雖然丹麥國家隊二號門將靴文臣，每場左飛右撲；但由菲斯夥拍維斯達加特或奧高利扼守中路，表現同樣不穩，10場英超失21球是全英超倒數並列第三差，靴文臣獨力難支。另一老牌翼衛列卡度彭利拿又因拉傷鼠蹊，預計要休戰數月，占士祖斯甸頂上右閘甩漏多。「狐狸」開季5場聯賽主場只嘗一勝，今場難擋車路士眾鋒發炮。
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