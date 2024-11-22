英超｜阿仙奴遇進取森林博「大」

近4場聯賽不勝陷入低潮的阿仙奴，明晚在一向火力厲害的酋長球場，迎戰奇兵諾定咸森林，必欲還以顏色；碰上客軍今屆聯賽作客非常進取，今場非一般前列戰，必取足智彩入球中位數[2.5]球「大」盤。(球賽編號FB3939，11月23日23:00開賽)
阿仙奴近期走勢大幅下滑，傷兵不停是主因，隊長中場主將奧迪加特，之前踢國際賽受傷休息接近兩個月，球隊缺少攻守串連重將，火力隨即大減；當連煞食的死球、角球戰術亦未能奏效時，入球數字便大減。
阿仙奴孖寶避戰英格蘭
可幸奧迪加特上仗聯賽鬥車路士，正選復出交出美妙助攻，亦明顯見到球隊進攻回復隊型。雖然國際賽間傳來右閘賓韋特接受膝部小手術，要休息至明年初，而比利時翼鋒李安度杜沙特帶傷回歸；但英格蘭「孖寶」迪格蘭賴斯及另一進攻重心布卡約沙卡「避戰」國家隊賽事，可以抖足精神。球隊今季聯賽主場5戰3勝2和入12球，火力不用懷疑；如今距榜首利物浦多達9分，追分決心不用懷疑。
對手諾定咸森林的主帥紐奴及箭頭基斯活特，上月分奪英超最佳領隊及球員獎，原本順風順水；但國際賽前迎戰紐卡素，在領先一球下，下半場防線崩潰，連失3球輸波，聯賽3連勝勁勢告終。球隊主弱客強，今屆聯賽作客5戰錄得3勝2和，客場排英超第二；期間曾打敗利物浦，賽和車路士，場場作客入波。現時森林分數跟阿仙奴一樣，只得失球差不及排第5，今場必心雄搶分。
陣容上，客軍「大隻佬」基斯活特仍會掛帥，快馬安東尼艾蘭加及赫臣奧杜爾，可牽制對手兩閘兼打突擊；球隊季內5場聯賽作客全部先入波，踢法進取，今場非一般前列大戰，精彩可期。相關連結：香港賽馬會網頁