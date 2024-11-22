西甲｜巴塞勢挫切爾達反彈 雷加利斯可擋皇馬

西甲本周激鬥焦點繼續落在兩大班霸「一哥」巴塞隆拿與衛冕的皇家馬德里；其中「地上最強」的巴塞，明晚香港時間深夜作客切爾達，球隊上仗被打破聯賽不敗身，心有不甘，今場必會強攻求反彈，實力雄厚鬥志足，客勝要捧。(球賽編號FB4233，1月24日04:00開賽)

巴塞上輪西甲作客以0比1飲恨皇家蘇斯達腳下，錄得今季聯賽第2場敗仗；目前仍排榜首，領先次席皇馬6分但多踢1場，為免分數上再被拉近，今場要打醒精神。「地上最強」該仗失分，最大原因當然是超新星耶馬爾受傷缺陣，今場這位「美斯接班人」應要繼續養傷；但相信主帥費歷克會找到方法提升火力，尤其射手羅拔利雲度夫斯基早前稱傷缺席國際賽，休戰充足可望在今場復出，配合巴西翼鋒拉芬夏比洛尼，火力依然強勁。