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2024-11-22 07:00:00

紅花嶺郊野公園路線｜沙頭角行山 看麥景陶碉堡蓮麻坑礦洞

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紅花嶺郊野公園路線｜沙頭角行山 看麥景陶碉堡蓮麻坑礦洞

紅花嶺郊野公園路線｜沙頭角行山 看麥景陶碉堡蓮麻坑礦洞

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踏入11月，天氣颯爽，正是郊遊行山好時候。今年香港成立了第25個郊野公園，是位處新界東北邊陲沙頭角的紅花嶺郊野公園。有別其他郊野公園，紅花嶺郊野公園擁有非一般的景觀，只要你站上山頭，就可以欣賞到香港和深圳兩地的景色。心動了？這個周末立即行動吧！

文章出處：「當代中國」網站

預防抽筋4個方法，毅行者及行山前必讀（am730製圖） 預防抽筋4個方法，毅行者及行山前必讀（am730製圖） 預防抽筋4個方法，毅行者及行山前必讀（am730製圖） 預防抽筋4個方法，毅行者及行山前必讀（am730製圖） 預防抽筋4個方法，毅行者及行山前必讀（am730製圖）

最新紅花嶺郊野公園開幕 3月紅杜鵑盛開而得名

本月初（11月2日）舉行了紅花嶺郊野公園開幕禮，給市民正式認識這個面積約530公頃的郊野公園。它毗鄰香港和內地邊境，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園。

為甚麼郊野公園會以紅花嶺命名？原因很簡單，每到春天，漫山都會開遍紅杜鵑，畫面賞心悅目，因而得名。因此每年3月，便是到訪紅花嶺郊野公園觀賞紅花盛放的好日子。

延伸閱讀：當年今日 為何香港會出現第一批郊野公園？

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紅花嶺郊野公園路線｜紅花嶺和梧桐山的風光（圖片來源：漁農自然護理署網站） 紅花嶺郊野公園路線｜紅花嶺郊野公園山巒起伏連綿，每年春天，紅花嶺山頭上都會紅杜鵑盛開，漫山映紅，別具特色。（圖片來源：漁農自然護理署網站）

紅花嶺郊野公園看歷史碉堡 昔日邊防重地今成「打卡」熱點

不說不知，部分紅花嶺郊野公園位於港深邊界，昔日屬於邊境禁區，不能擅闖。

為甚麼會成為邊境禁區？1949年新中國成立初期，中英關係較為緊張，港英政府開始在邊界設防。1951年廣東省政府實施邊境管理，惟當時有不少非法入境者來港，令治安出現惡化，港英政府便設立邊境禁區，安排警員巡邏及打擊非法入境人士。

更甚是，當時的警務處處長麥景陶，下令在邊境興建七座碉堡，實則就是警察哨崗，由警員24小時駐守。而這些碉堡就以其名字來命名，成為了麥景陶碉堡（MacIntosh Forts），以加強邊防。

現時紅花嶺郊野公園內有「伯公坳」和「礦山」兩座碉堡，是七座麥景陶碉堡中海拔最高的。2009年，礦山麥景陶碉堡被列為二級歷史建築，而不少郊野人士都愛到碉堡「打卡」拍照留念。

除了碉堡外，在紅花嶺郊野公園有不少軍事遺迹及建築，昔日用作監察沙頭角一帶邊境禁區的瞭望台、和二戰日據時期，日軍防備盟軍反攻及游擊隊而修築的機槍堡及戰壕。

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外型獨特的綠色建築物就是「麥景陶碉堡」，用於加強邊防。在紅花嶺郊野公園內有「伯公坳」和「礦山」兩座碉堡，都是高層高的八角形或圓形設計。昔日碉堡上設有探射燈和瞭望台，並可與港英的軍警指揮部直接聯繫。（圖片來源：漁農自然護理署網站） 1940、50年代，時任香港警務處處長麥景陶下令興建七座碉堡，並以其名字來命名，稱為麥景陶碉堡（MacIntosh Forts）。當中的「伯公坳」和「礦山」碉堡，是紅花嶺郊野公園的景點之一。（圖片來源：《警聲》雜誌） 紅花嶺郊野公園內有很多運事遺蹟及建築物，例如二戰時期日軍的機槍堡。（圖片來源：漁農自然護理署網站）

紅花嶺郊野公園看蓮麻坑礦場遺址 追憶昔日礦業鼎盛時期

還有值得一看的是，本港礦業史上最大規模的採礦場遺址──蓮麻坑礦洞。

蓮麻坑村座落在紅花嶺郊野公園西北面，已有300年歷史。昔日蓮麻坑村的村民都以務農為生，而蓮麻坑礦場的開採歷史最早追溯到1860年代，以出產鉛礦為主，也會生產少量銀和黃金。

1930年代，礦場進入興盛時期，約有500名工人，1940年代已開發了多個工作層、隧道及豎井，是當時本港最大規模的採礦系統之一。

日據時期，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞。1960年代，港英政府收回礦場經營權，礦洞變得荒廢，更逐漸成為蝙蝠棲息地；1994年蓮麻坑礦洞被列為具特殊科學價值地點。

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蓮麻坑礦洞是紅花嶺郊野公園的主要景點之一，預計2024年12月底完成活化工程。（圖片來源：漁農自然護理署網站）

蓮麻坑礦洞是紅花嶺郊野公園的主要景點之一，預計2024年12月底完成活化工程。（圖片來源：漁農自然護理署網站）

走紅花嶺郊遊徑登上山頂 遙看沙頭角鹽田鹿頸深港風光

至於想看美麗風光，只要沿着紅花嶺郊遊徑登上亞公角，就可以遙望沙頭角以至深圳鹽田風光。接着登上二峒、三峒，再沿山脊線一直走至紅花寨，向東望去，可以欣賞鹿頸、南涌、印洲塘的悠然景致，向北望就飽覽深圳梧桐山的壯麗雄偉。到達觀景點則可遠眺八仙嶺、黃嶺群山。愛看山看景的朋友，一定會十分滿足。

若大家想一次過遊覽多個特色景點，紅花嶺郊野公園設有兩條遠足徑：紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，可以由沙頭角担水坑出發，先走紅花嶺郊遊徑（3.5公里，步行約2小時），再接着沿蓮麻坑郊遊徑（2.6公里，步行約1.5小時）到達蓮麻坑村，然後再步行20分鐘到蓮麻坑路乘坐公共交通。

紅花嶺郊野公園是擁有多元化景致及歷史遺迹的好去處，趁着秋高氣爽，約同三五好友去走走，感受大自然氣息，看山看景看歷史遺迹，一次過滿足多個願望，何樂而不為？

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【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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紅花嶺觀景台遠眺沙頭角海的景色，一覽無遺。（圖片來源：漁農自然護理署網站） 漁護署由即日至2025年2月28日舉行「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡活動，參加者先在「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰網站進行登記，之後沿着紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑到訪8個指定景點，並在活動站點以智能手機掃描QR Code作記錄，完成指定數目的站點後可獲得紅花嶺主題獎品。（圖片來源：漁農自然護理署網站）

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