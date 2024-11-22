紅花嶺郊野公園路線｜沙頭角行山 看麥景陶碉堡蓮麻坑礦洞

紅花嶺郊野公園看蓮麻坑礦場遺址 追憶昔日礦業鼎盛時期 還有值得一看的是，本港礦業史上最大規模的採礦場遺址──蓮麻坑礦洞。 蓮麻坑村座落在紅花嶺郊野公園西北面，已有300年歷史。昔日蓮麻坑村的村民都以務農為生，而蓮麻坑礦場的開採歷史最早追溯到1860年代，以出產鉛礦為主，也會生產少量銀和黃金。 1930年代，礦場進入興盛時期，約有500名工人，1940年代已開發了多個工作層、隧道及豎井，是當時本港最大規模的採礦系統之一。 日據時期，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞。1960年代，港英政府收回礦場經營權，礦洞變得荒廢，更逐漸成為蝙蝠棲息地；1994年蓮麻坑礦洞被列為具特殊科學價值地點。 衛奕信徑2段行山路線｜小馬山維港景不遜山頂 石礦場戰時爐灶各有歷史