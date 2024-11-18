香港代表旺角場友賽毛里裘斯　力爭主場三連勝

香港代表隊在上星期於大球場與菲律賓「拍跳」後，周二（19日）會改到旺角大球場迎戰非洲代表的毛里裘斯。這將是香港隊在亞洲盃外圍賽抽籤前的最後一仗，這將是香港爭取主場三連勝的機會。
上仗憑安永佳的梅開二度，以及艾華頓的入球，以3:1擊敗菲律賓。面對不少主要在泰國聯賽，以及部份歐洲聯賽的菲律賓隊，港隊的表現不俗。主帥的韋斯活也指出，港隊當仗發揮不俗，並成功把握到機會轉化為入球。前鋒的安永佳也對自己持續為港隊取得入球而高興，並指出這是作為前鋒的責任。港隊在周二會再戰來自非洲的毛里裘斯。
毛里裘斯僅18球員訪港
世界排名178的毛里裘斯，排名比香港低20位，過去曾在1999年訪港，當時港隊在未重建的旺角場贏對手4:3，當中前香港足球先生的鄭兆聰在該仗帽子戲法。而今次的毛里裘斯陣中僅得18名球員，雖然有一半球員來自外地，但當中2人只是英超球會韋斯咸的U18以及德甲奧格斯堡U19的青年球員，而效力過法甲里昂，32歲的路斯（Lindsay Rose）可能是隊中最有名氣，這位守將目前在希臘的阿里斯效力。
雖然港隊仍需要分數提升世界排名，但是根據目前的分數可能已經不用與新加坡競爭。主要是因為排在香港之前的也門，在今個月與斯里蘭卡友賽，但他們上星期意外不敵對手，而在周二他們也會再與斯里蘭卡交手，若再輸有機會被新加坡趕過，而香港則可穩坐第二檔次。