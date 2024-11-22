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體育
2024-11-22 12:47:00

F1｜拉斯維加斯站練習賽　平治雙雄暫領前

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F1拉斯維加斯站進行練習賽。(路透社)

F1拉斯維加斯站進行練習賽。(路透社)

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一級方程式（F1）賽車的拉斯維加斯賽站，開始進行練習賽，並會在周末（23日）進行賽事。當中在首的練習賽，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）與隊友羅素（George Russell）都造出最快圈速領先。

今個賽季的F1只餘下3個賽站，車手榜領先的紅牛車手韋斯特本（Max Verstappen）今站有望提早第4度贏得總冠軍。在首日的練習賽上，平治的咸美頓以1分35.001的圈速完成，比隊友的羅素快0.396秒。至於第3是麥拿侖的諾里斯（Lando Norris），而法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）排第4，韋斯特本排第5。今站諾里斯至少要比韋斯特本取得多2分，才有望阻止韋斯特本提早「封王」。

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平治的羅素與咸美頓練習賽分別排第2及首位。(路透社) 紅牛的韋斯特本今站有機會提前封王。(路透社) 法拉利的陸克萊首場練習賽排第4。(路透社)

角田裕毅入境一度被扣留

另外，在早前紅牛二隊的日本車手角田裕毅在入境美國時，差點因為簽證問題而被美國當局遣返。他在抵達美國後表示：「幸運地在多次商討後，他們讓我入境，真的很多次商量。我差點就被遣返，現在一切安好了，真的很好彩。」他指自己本身與物理治療師一同入境，不過突然在入境部門被拉住，並安排進入房間查問。角田表示：「我突然被他（入境職員）帶到一個房，然後我就如是說：『我可以帶跟我來的人過來嗎？可能他可以幫我作出解釋有關我的情況及F1的事宜。』不過他們不容許我帶任何人，也不許我與任何人聯絡。我想通知車隊，或是F1，他們應該可以幫到我。不過在那房間，你甚麼都做不到。」

角田表示，他被扣留的原因可能與自己的衣着有關：「可能是我穿着睡衣，而且顏色看來……我也不知道，他們給予我很大的壓力，我不知道可以說甚麼。如果我說錯了甚麼，感覺我可能陷入更大危險。而幸運地我還是可以順利入境。」

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