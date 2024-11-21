NBA｜公鹿「字母哥」獨取41分擊敗公牛　騎士贏鵜鶘回血

開季表現欠順的密爾沃基公鹿，在近期表現回勇，在近5場贏第4場。球隊主場面對芝加哥公牛，在「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）獨取41分之下，以122:106擊敗對手。而剛被破今季不敗身的克里夫蘭騎士，就作客大勝新奧爾良鵜鶘128:100。

公鹿在開季頭10場僅得2勝，不過球隊在之後復活。兩隊上月交手公牛贏11分，在今場在密爾沃基再戰，雙方首節10次互換領先。不過比賽在第2節已成為公鹿的囊中物，公鹿在第2節一度拉開過18分，但公牛在第3節又追至只差1分。然而公牛在第4節「啞火」，在最後8分鐘更只取得7分，公牛該節22次起手僅7中，當中3分球更是13射2中，最終令公鹿以122:106取勝。