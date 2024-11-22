NBA｜湖人主場遭魔術3分絕殺　馬刺缺雲班耶馬仍2連勝

洛杉磯湖人今季首次在主場輸波，球隊在全場與奧蘭多魔術力拼之下，最終被法蘭斯域拿（Franz Wagner）的3分絕殺，令湖人以118:119不敵魔術。至於聖安東尼奧馬刺，在連續第2場缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）在陣，不過球隊還是以126:118擊敗猶他爵士，取得2連勝。

賽前湖人今季主場從未輸過，不過今次面對魔術卻不好應付。兩隊全場13次打成平手並有21次互換領先，湖人除了在第3節拉開過10分的距離，之後雙方都未有試過雙位數的差距。湖人在第4節餘1分37秒，由勒邦占士（LeBron James）上籃得分，以114:113反先魔術，之後「大帝」再助攻隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis），令湖人拉開3分距離。不過魔術仍未斷氣，域拿先在餘下20秒追至落後116:118，安東尼戴維斯之後兩罰「全炒」，為魔術燃起希望，域拿在3.3秒的後跳3分得手，令魔術以119:118反超，湖人的暫停後，AD再次起手但不入，令湖人以1分飲恨。