NBA｜騎士不敵塞爾特人　開季15連勝止步

克里夫蘭騎士開季15連勝終結，騎士作客以117:120不敵上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，取得今季的首場敗仗，同時也是NBA盃賽程的敗仗。而缺少了雲班耶馬（Victor Wembanyama）的聖安東尼奧馬刺，就在主場以110:104擊敗西岸勁旅的奧克拉荷馬城雷霆。
今季創下球隊開季15連勝走勢的騎士，在周二（19日）晚作客波士頓終於面對考驗。在對着上屆總冠軍的塞爾特人，騎士第1節中段已處於下風，而且也沒有再取得領先。最後在落後最多21分之下，於第3節一度追至接近的比分，但最終仍是要輸117:120。達譚（Jayson Tatum）為綠軍攻入最多的33分及12個籃板，騎士今場的外圍投射明顯不及塞爾特人，騎士全場29次3分起手僅10中，相反塞爾特人41射入22球，命中率達53.7%。
雲班耶馬缺陣馬刺挫雷霆
同日另一場比賽，馬刺的前年狀元雲班耶馬因膝傷缺陣，不過面對着雷霆靠其他球員仍可取勝。馬刺今場7個球員取得雙位數得分，包括20分的夏利臣班尼斯（Harrison Barnes）以及後備取得22分的基頓莊臣（Keldon Johnson），老將的基斯保羅（Chris Paul）也交出14分及11次助攻的貢獻，協助馬刺以110:104擊敗雷霆。至於布魯克林籃網，也在主場以116:115險勝夏洛特黃蜂。