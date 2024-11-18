NBA｜騎士贏黃蜂取下開季15連勝　木狼蘭度壓哨3分挫太陽

克里夫蘭騎士繼續保持今季開季的全勝紀錄，在主場迎戰夏洛特黃蜂，在加蘭特（Darius Garland）交出25分之下，以128:114輕取對手，開季15場不敗，也是史上第4支開季連贏15場的隊伍。至於明尼蘇達木狼，憑今季來投的蘭杜（Julius Randle）射入壓哨3分，最終以120:117擊敗鳳凰城太陽。 過去只有3支球隊開季15場不敗，騎士在今場後成為第4支，也是並列史上第2佳的戰績，因為除了金州勇士在2015至16賽季取得24場不敗，1993年的侯斯頓火箭及1948年的華盛頓國會，都只有15場不敗。在今場主場對黃蜂，騎士除開局外就一直處於領先，在最多領先16分之下，以128:114勝出。

騎士第16場對塞爾特人 騎士除了5人取得雙位數得分之外，正選有4人都取得21分以上，當中包括加蘭特的25分及12次助攻，而代替當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）的泰爾謝路美（Ty Jerome）取得生涯最高的24分。而拿美路波爾（LaMelo Ball）雖然取得全場最多的31分及12次助攻，但黃蜂還是無力阻擋騎士。騎士下仗將面對上屆總冠軍的波士頓塞爾特人。 至於木狼在主場對太陽，球隊大部份時間處於落後，上半場更是落後到16分。第4節木狼在落後過11分下逐漸追回比分，在46.4秒更由艾華士（Anthony Edwards）的2個罰球追平，太陽之後3投射失後，給予木狼的機會，由蘭杜於0.4秒射入壓哨3分，為球隊反以120:117反勝。功臣的蘭杜今場為木狼獨取35分，當中3分11投5中，至於艾華士也有24分貢獻。太陽的得分集中在迪雲布克（Devin Booker），他個人獨取44分。

灰熊藉祖傑缺陣輕取金塊 至於丹佛金塊在MVP祖傑（Nikola Jokic）以個人原因缺席之下，以90:105不敵孟菲斯灰熊。灰熊今場再第2節打出14:1的比數拉開之後，比數一直超前，在最多領先過24分下，輕鬆取勝。達拉斯獨行俠的當錫（Luka Doncic）也因傷缺陣，但獨行俠僅以121:119擊敗奧克拉荷馬城雷霆，基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場攻入最多的36分，但是獨行俠7人交出雙位數得分，當中PJ華盛頓（P.J. Washington）攻入27分及取得職業生涯最多的17個籃板，艾榮（Kyrie Irving）亦有23分，令獨行俠仍取得兩連勝。